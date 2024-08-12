Доклад: Военные расходы Армении выше, чем у Азербайджана |
Россия подтвердила: в Курской области под контролем Украины 28 населённых пунктов |
Путин о ситуации в Курской области: Никаких переговоров |
Хаменеи определил способ «жесткого» ответа Ирана |
Израильские военные в Азербайджане? Агентство осуждает дезинформацию |
«Командиры РФ не идиоты»: ВСУ задействовали лучшие силы в атаке на Курскую область |
Китай прокомментировал ситуацию в Курской области |
Израильская разведка: Иран готовит немедленный удар по Израилю |
Израиль потребовал от своих военных покинуть Азербайджан и Грузию |
Главное Политика

Зеленский: Катастрофа «Курска» – начало и финал для Путина

Зеленский: Катастрофа "Курска" - начало и финал для Путина

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение.

«Мы видим, как Россия во времена Путина действительно движется: 24 года назад была катастрофа «Курска» — символическое начало его правления; сейчас видно, что является финалом для него. И тоже Курск. Катастрофа его войны. Так всегда бывает с теми, кто презирает людей и любые правила. Россия принесла войну другим, теперь это возвращается домой. Украина всегда хотела только мира, и мы обязательно обеспечим мир».

Зеленский также рассказал, что на заседании ставки верховного главнокомандующего Украины 12 августа заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского в том числе по операции в Курской области.

По словам генерала, ВСУ контролируют там около тысячи квадратных километров территории РФ.

«Это, в частности, районы, из которых российская армия наносила удары по нашей Сумщине. На сегодня и с 1 июня это уже почти 2100 обстрелов территории Сумской области. Поэтому наши операции — это чисто безопасный вопрос для Украины, освобождение пограничья от российских военных. Я благодарю всех наших солдат, сержантов и офицеров за смелость и результативность действий», — сказал Зеленский.

Теги:
Из этой рубрики
Ряд стран призвали Иран прекратить угрозы Израилю
Политика

Ряд стран призвали Иран прекратить угрозы Израилю

2024/08/12, 22:56
Глава МИД Италии об ответе Ирана Израилю: "Мой иранский коллега сказал мне..."
Политика

Глава МИД Италии об ответе Ирана Израилю: «Мой иранский коллега сказал мне…»

2024/08/12, 22:39
Шольц позвонил Пезешкиану и обратился к нему с призывом
Политика

Шольц позвонил Пезешкиану и обратился к нему с призывом

2024/08/12, 21:51
Зеленский: Катастрофа "Курска" - начало и финал для Путина
Политика

Зеленский: Катастрофа «Курска» – начало и финал для Путина

2024/08/12, 21:35
Ультраправый террор с армянским акцентом — расследование Minval.az
Политика

Ультраправый террор с армянским акцентом — расследование Minval.az

2024/08/12, 21:19
Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Москву (видео)
Политика

Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Москву (видео)

2024/08/12, 21:01
Италия и Швейцария договорились привлечь Россию к конференции по Украине
Политика

Италия и Швейцария договорились привлечь Россию к конференции по Украине

2024/08/12, 20:53
Фидан в разговоре с Блинкеном призвал оказать давление на Израиль
Политика

Фидан в разговоре с Блинкеном призвал оказать давление на Израиль

2024/08/12, 19:25
Алиев выразил соболезнования президенту Бразилии
Политика

Алиев выразил соболезнования президенту Бразилии

2024/08/12, 15:22