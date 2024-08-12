Хаменеи определил способ «жесткого» ответа Ирана

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Иран даст Израилю «достойный и жесткий» ответ на ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании на своей территории. С таким заявлением выступил замначальника оперативного штаба Генштаба Вооруженных сил Ирана Али Шадмани на полях форума «Армия-2024», передает ТАСС.

Подчеркивается, что к выводу о необходимости именно такого ответа пришли все «государственные мужи» страны, при этом решение было принято с учетом внутренней ситуации и обстановки в регионе.

«Мировое большинство не решает, придется отвечать такой сильной стране, как Иран. Способ возмездия определил наш духовный лидер. Это был не простой выбор», — подчеркнул он.