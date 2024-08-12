Украинцы разбили «ахматовцев» (видео)

Украинские военные из 225 Отдельной штурмовой бригады разбили подразделение чеченцев Ахмат. Об этом сообщает украинский проект Deep State.
«Парни предприняли ряд мер, которые обеспечили тактический успех операции», – говорится в сообщении.
Между тем, проект «Хочу жить» опубликовал видео с десятками пленных. Некоторых из них спрашивают откуда они, на что те отвечают, что из «Ахмата».
«Рейдовые группы наловили этих кадыровцев глубоко в тылу от границы. По их словам, они пытались убежать, чтобы избежать попадания в плен, поскольку Рамзан Кадыров когда-то заявил, что бойцы «Ахмата» в плен не сдаются. Ну, обычно да, поскольку сидят в тылу, но в Курской области ситуация развивалась динамично, а эти бойцы «Ахмата» даже не пытались сопротивляться», – говорится в сообщении, сопровождающем видео с пленными.