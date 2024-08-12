Украинцы разбили «ахматовцев» (видео)

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Украинские военные из 225 Отдельной штурмовой бригады разбили подразделение чеченцев Ахмат. Об этом сообщает украинский проект Deep State.

«Парни предприняли ряд мер, которые обеспечили тактический успех операции», – говорится в сообщении.

Между тем, проект «Хочу жить» опубликовал видео с десятками пленных. Некоторых из них спрашивают откуда они, на что те отвечают, что из «Ахмата».

«Рейдовые группы наловили этих кадыровцев глубоко в тылу от границы. По их словам, они пытались убежать, чтобы избежать попадания в плен, поскольку Рамзан Кадыров когда-то заявил, что бойцы «Ахмата» в плен не сдаются. Ну, обычно да, поскольку сидят в тылу, но в Курской области ситуация развивалась динамично, а эти бойцы «Ахмата» даже не пытались сопротивляться», – говорится в сообщении, сопровождающем видео с пленными.