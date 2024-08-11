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Транзит казахстанской нефти через БТД превысил 830 тысяч тонн

Транзит казахстанской нефти через БТД превысил 830 тысяч тонн

Свыше 830 тысяч тонн казахстанской нефти транспортировано через порт Актау в направлении нефтепровода «Баку-Тбилиси-Джейхан» с января по июль 2024 года.

Об этом говорится в сообщении АО «КазТрансОйл».

«В январе-июле 2024 года через порт Актау АО «КазТрансОйл» транспортировало 837 тысяч тонн нефти в направлении нефтепровода «Баку – Тбилиси – Джейхан», – отмечается в сообщении.

Только в июле 2024 года «КазТрансОйл» отгрузил в порту Актау 136 тысяч тонн казахстанской нефти в направлении нефтепровода «Баку-Тбилиси-Джейхан».

Кроме того, в компании подчеркнули, что в августе 2024 года «КазТрансОйл» через морской порт Актау по направлению нефтепровода БТД планирует отгрузить 120 тысяч тонн нефти.

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