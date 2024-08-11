ВСУ уничтожили еще 1220 вражеских военнослужащих

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На утро, 11 августа, украинские военные ликвидировали еще 1220 россиян за сутки. Также ВСУ «приземлили» вертолет.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 590920 (+1220) человек ликвидировано;

танков – 8447 (+6) ед.;

боевых бронированных машин – 16363 (+13) ед.;

артиллерийских систем – 16663 (+58) ед;

РСЗО – 1143 ед.;

средства ПВО – 918 ед.;

самолетов – 366 ед.;

вертолетов – 328 (+1) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 13399 (+27) ед.;

крылатые ракеты – 2425 ед.;

корабли/катера – 28 ед.;

подводные лодки – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 22524 (+71) ед.;

специальная техника – 2800 (+11) ед.