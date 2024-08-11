ВСУ уничтожили еще 1220 вражеских военнослужащих

На утро, 11 августа, украинские военные ликвидировали еще 1220 россиян за сутки. Также ВСУ «приземлили» вертолет.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.24 ориентировочно составили:
личного состава – около 590920 (+1220) человек ликвидировано;
танков – 8447 (+6) ед.;
боевых бронированных машин – 16363 (+13) ед.;
артиллерийских систем – 16663 (+58) ед;
РСЗО – 1143 ед.;
средства ПВО – 918 ед.;
самолетов – 366 ед.;
вертолетов – 328 (+1) ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 13399 (+27) ед.;
крылатые ракеты – 2425 ед.;
корабли/катера – 28 ед.;
подводные лодки – 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн – 22524 (+71) ед.;
специальная техника – 2800 (+11) ед.