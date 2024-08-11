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ВСУ уничтожили еще 1220 вражеских военнослужащих

ВСУ уничтожили еще 1220 вражеских военнослужащих

На утро, 11 августа, украинские военные ликвидировали еще 1220 россиян за сутки. Также ВСУ «приземлили» вертолет.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 590920 (+1220) человек ликвидировано;

танков – 8447 (+6) ед.;

боевых бронированных машин – 16363 (+13) ед.;

артиллерийских систем – 16663 (+58) ед;

РСЗО – 1143 ед.;

средства ПВО – 918 ед.;

самолетов – 366 ед.;

вертолетов – 328 (+1) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 13399 (+27) ед.;

крылатые ракеты – 2425 ед.;

корабли/катера – 28 ед.;

подводные лодки – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 22524 (+71) ед.;

специальная техника – 2800 (+11) ед.

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