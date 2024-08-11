Беларусь пригрозила закрытием посольства Украины

Министерство иностранных дел Беларуси пригрозило «поставить вопрос» целесообразности наличия посольства Украины в стране. Такое заявление белорусское ведомство передало украинской стороне.
Об этом сообщает белорусское государственное агентство «Белта».
После того, как украинские беспилотники залетели в воздушное пространство Беларуси, в МИД вызвали временную поверенную в делах Украины в Беларуси Ольгу Тимуш.
Как утверждает белорусское агентство со ссылкой на пресс-службу МИД, украинскому поверенному заявили «решительный протест» и передали соответствующую ноту.
«Особенно было указано, что если дипломатическое представительство Украины в Беларуси не сможет влиять на предотвращение таких провокаций, белорусской стороной будет поставлен вопрос о целесообразности его дальнейшего присутствия в Минске», – цитирует агентство заявление министерства.
Украинская сторона пока не комментировала эти сообщения.