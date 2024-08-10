Зеленский заявил о «вытеснении войны» на территорию России

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Украина умеет возвращать справедливость. Именно это сейчас делают украинские военные «оттесняя войну» на территорию агрессора.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в видеообращении.

«Сегодня несколько раз уже докладывал Главком Сырский относительно фронта и наших действий по переносу войны на территорию агрессора. Спасибо каждому подразделению сил обороны, которые это обеспечивают. Украина доказывает, что умеет восстанавливать справедливость и оказывает необходимое давление на агрессора», — сказал Зеленский.

При этом Зеленский вновь воздержался от прямого комментария по поводу наступления ВСУ в Курской области.