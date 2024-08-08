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Глава Госкомитета осмотрел в Баку церковь Святой Девы Марии (фото)

Глава Госкомитета осмотрел в Баку церковь Святой Девы Марии (фото)

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Рамин Мамедов посетил католическую церковь Святой Девы Марии в Баку и ознакомился с художественной галереей, молитвенным залом и административным зданием церкви.

Согласно информации Государственного комитета, Рамин Мамедов на встрече с епископом Апостольской префектуры католической церкви Владимиром Фекете рассказал о большом внимании и заботе общенационального лидера Гейдара Алиева о католической религиозной общине, отметил, что в настоящее время эту политику успешно продолжает Президент Ильхам Алиев. Он подчеркнул особое внимание Первого вице-президента Мехрибан Алиевой к католической общине и тесное сотрудничество Фонда Гейдара Алиева с Римско-католической церковью.

Касаясь важности продвижения традиций гармоничного сосуществования различных групп в социокультурной среде страны на международном уровне под руководством Президента Ильхама Алиева, председатель комитета отметил, что все это является одним из основных факторов целенаправленного развития и быстрого прогресса Азербайджана.

В ходе беседы епископ Владимир Фекете представил обширную информацию об истории и деятельности католической религиозной общины в нашей стране, а также выразил удовлетворение вниманием и заботой государства об общине. Епископ также подчеркнул, что высоко ценит роль, которую играет Азербайджан в развитии мультикультурных ценностей.

На встрече были обсуждены предложения, связанные с расширением сотрудничества между существующими в Азербайджане конфессиями, развитием традиций мультикультурализма и религиозной толерантности.

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