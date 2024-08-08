Нетаньяху считает, что ликвидация Хании и Шукра приближает заключение мира

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Вероятность заключения соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об установлении режима прекращения огня в секторе Газа и освобождении заложников не только не сошла на нет, но даже возросла после гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и ликвидации в Бейруте одного из командиров военного крыла «Хезболлах» Фуада Шукра.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью журналу Time.

По его словам, теперь отсутствуют «радикальные элементы», которые препятствовали сделке.

«Да, полагаю, что так, – ответил он на вопрос журналиста о том, остались ли шансы на заключение сделки после гибели Шукра и Хании. – На самом деле я думаю, вероятность этого возросла, так как некоторые радикальные элементы, которые выступали против сделки, уже больше не с нами».

Вместе с тем Нетаньяху отказался каким-либо образом комментировать причастность Израиля к гибели главы политбюро ХАМАС.