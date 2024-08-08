Канадские атлеты подхватили кишечные инфекции на Играх и часами боролись с рвотой

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Ряд спортсменов сборной Канады перенесли заболевания желудочно-кишечного тракта на Олимпийских играх в Париже.

Об этом сообщила изданию CBC канадская бегунья-спринтер Зои Шерар.

Согласно ее заявлению, на Играх в Париже заразились 10-15 членов сборной по легкой атлетике, включая тренеров, но они уже идут на поправку. Сама спортсменка также перенесла заболевание, из-за чего не смогла квалифицироваться в финал на дистанции 400 метров.

Среди заболевших были бегунья Мишель Харрисон, спринтер Аарон Браун, а также ходок Эван Данфи, который заявил, что боролся перед стартом на прошлой неделе с «восемью часами сильной рвоты».