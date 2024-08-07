Израиль сообщил США об убийстве главы ХАМАС Хании, вызвав возмущение

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Израиль негласно проинформировал США о своей ответственности за убийство в Тегеране председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

По ее информации, еврейское государство сразу после гибели Хании уведомило руководство США, что ответственность за убийство лежит на нем. Как отмечается в публикации, американские власти восприняли эту новость «с удивлением и возмущением», усмотрев в этом «срыв многомесячных усилий, направленных на обеспечение прекращения огня» в секторе Газа.

Как заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен, США вместе с союзниками подали Израилю и Ирану ясный сигнал о том, что никому не следует идти на дальнейшую эскалацию напряженности. Он подчеркнул, что готовность Соединенных Штатов обеспечивать безопасность еврейского государства «остается незыблемой».

Очередной виток эскалации в секторе Газа последовал после гибели в Тегеране председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании и ликвидации в Бейруте одного из командиров военного крыла ливанской шиитской организации «Хезболлах» Фуада Шокра. Иран, ХАМАС и «Хезболлах» возложили ответственность за случившееся на Израиль и заявили, что не оставят это без ответа.