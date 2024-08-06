Агиль Рустамзаде о некоторых аспектах деоккупации Карабаха

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Военный эксперт Агиль Рустамзаде в своем Telegram-канале высказался относительно роли внешних акторов, в частности Турции в деокупации Карабаха, внося таким образом ясность в противоречивые информации, распространяемые СМИ. Внизу Minval.az приводит без изменения статью эксперта.

Азербайджан осуществил силовую деоккупацию Карабаха (оккупированные Арменией территории на юго-западной части Азербайджана) поэтапно, применяя при этом различный масштаб и уровень силового давления своих вооруженных сил. Но до сих пор в СМИ проходит противоречивая информация о роли внешних акторов, в частности Турции и турецких военных специалистов, на первом этапе процесса деоккупации Карабаха. В данной осуществлена попытка обозначить реальную роль Турции в первой фазе деоккупации Карабаха – в операции «Железный кулак».

«Железный кулак»

Началом процесса силовой деоккупации и его первым этапом стала 44-дневная война, Вторая Карабахская война (операция «Железный кулак»). В ходе операции «Железный кулак», начавшейся ранним утром 27 сентября, оккупационному военному контингенту Армении в Карабахе был нанесен сокрушительный удар. К боевым действиям с обеих сторон привлекались все силовые структуры, была объявлена частичная мобилизация. Путем анализа установлено, что к войне со стороны Азербайджана был подготовлен личный состав в количестве 130 000-140 000 штыков, а со стороны Армении 60 000-65 000 штыков соответственно.

В предшествующие годы до операции Азербайджанская армия провела комплекс мероприятий для увеличения своих наступательных возможностей в условиях ведения боевых действий в пересеченной и горной местности. Было увеличено количество бойцов сил специального назначения. В армейских корпусах были сформированы штурмовые батальоны, укомплектованные военнослужащими контрактниками. Закупались новейшие системы связи, радиоэлектронной борьбы, высокоточные ракетные системы и дроны-камикадзе различных типов. При этом, учитывая высокий уровень российско-армянского военно-политического сотрудничества, руководством Азербайджана было принято решение сбалансировать ситуацию политической поддержкой Турции и Пакистана.

Обе страны на дипломатическом и политическом уровнях поддержали Азербайджан в ходе всей операции. При этом поддержка Турции стала более объемной. За несколько месяцев до операции Турция продала Азербайджану разведывательно-ударные дроны Bayraktar и сопутствующее вооружение. Из Турции прибыли советники для обучения азербайджанского персонала полетам и обслуживанию указанных дронов. В Минобороны Азербайджана для обмена опытом боевых действий прибыла группа высокопоставленных офицеров турецкой армии. Участвующие в Азербайджане на совместных учениях несколько турецких истребителей F-161 остались на случай иностранного военного вмешательства на период проведения операции.

Однако в зарубежном медиапространстве мы наблюдаем гипертрофированную роль турецкого военного присутствия в операции «Железный кулак», которая сформировалась из-за влияния двух следующих факторов.

1. С началом боевых действий российско-армянская пропаганда развернула информационно-психологические операции с нарративами – о многотысячном турецком военном контингенте, который якобы участвует в боях, атаке турецких истребителей на армянские самолеты, боевой деятельности турецкого спецназа на фронте и т. д. При этом турецкая поддержка не идет ни в какое сравнение с уровнем и масштабом военной поддержки Россией Армении. Россия для усиления армянской армии до и во время операции передала, в том числе и на безвозмездной основе: батарею зенитно-ракетных комплексов Тор-М1Увместе с личным составом; обеспечивала потребности вооруженных сил Армении оружием и боеприпасами из своих складов в 102-й базе в Армении и с территории РФ;

наладила «воздушный мост» для доставки добровольцев и вооружения в Армению. Были зафиксированы 7 полетов военно-транспортных и 20 полетов гражданских самолетов.

2. С другой стороны, большое количество видео с поражениями живой силы и боевой техники армян дронами Bayraktar привело к переоценке результатов его применения у мирового медийного сообщества, которое обозначило операцию «Войной дронов».