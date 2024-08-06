Bloomberg уволило журналистку за преждевременное сообщение об обмене заключенными

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Агентство Bloomberg уволило журналистку из-за преждевременного сообщения об обмене между РФ и США.

Должности лишилась репортер Дженнифер Джейкобс — один из авторов новости, нарушившей эмбарго на публикацию информации об освобождении из российской тюрьмы Эвана Гершковича и Пола Уилана. Bloomberg написало про обмен на несколько часов раньше других изданий, нарушив запрет Белого дома. Издание первым сообщило об этом, когда Гершкович еще был в самолете из России в Турцию. Американские чиновники, опасаясь, что РФ отменит сделку, заранее просили новостные агентства отложить публикацию, пока американцы не сойдут с самолета в Анкаре.

В понедельник Джейкобс писала в своих соцсетях, что работала рука об руку с редакторами и никогда не делала ничего «заведомо не соответствующего эмбарго». Bloomberg не назвало имени журналистки, но сообщило, что приняло «дисциплинарные меры» в отношении ряда своих сотрудников. В электронном письме для своей редакции главный редактор Джон Миклетвейт написал, что ряд сотрудников были наказаны, не уточняя конкретные меры. «В прошлый четверг мы преждевременно опубликовали статью об освобождении Эвана Гершковича и других заключенных, что могло поставить под угрозу согласованный обмен», — написал Миклетвейт.

«Даже если наша статья не имела никакого значения, это было явным нарушением редакционных стандартов, которые сделали эту редакцию столь уважаемой во всем мире», — отметил журналист.