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Официально: При взрыве на оборонном заводе в России погибли люди (обновлено)

Официально: При взрыве на оборонном заводе в России погибли люди (обновлено)

23:08 В Стерлитамаке возбудили уголовное дело после гибели троих рабочих на предприятии в результате пожара. О подробностях случившегося рассказали в региональном управлении СК.

«5 августа на территории одного из предприятий Стерлитамака при проведении работ по демонтажу старого трубопровода в производственном здании произошло возгорание газовоздушной смеси, в результате трое работников получили термические ожоги, от которых скончались на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

Следователи уточнили, что дело возбуждено по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение смерть двух и более лицам».

***

22:05 На оборонном заводе «Авангард» в башкирском Стерлитамаке произошел взрыв. Об этом сообщил UFA1.RU со ссылкой на собственный источник.

Согласно информации, в одном из зданий предприятия заметили сильный дым.

По данным «Башинформ», на производстве погибли три человека. По информации издания, в момент ЧП проводился демонтаж трубопроводов безогневой резкой. Официального подтверждения информации на данный момент нет.

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