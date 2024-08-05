МИД Азербайджана: избегайте поездок в Палестину

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МИД Азербайджана рекомендует гражданам избегать поездок в Палестину.

«Учитывая быстро меняющуюся ситуацию с безопасностью в регионе, где расположено Государство Палестина, гражданам Азербайджанской Республики рекомендуется не посещать Государство Палестина без необходимости», — говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Также было заявлено, что гражданам Азербайджанской Республики, проживающим в Палестине или посещающим её, необходимо соблюдать правила защиты и безопасности, а также избегать мест массового скопления людей.