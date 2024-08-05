Последствия возможной большой войны для Азербайджана

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Полномасштабная война между Израилем и Ираном начнётся в ближайшие 24 часа, как утверждают, об этом в разговоре с главами внешнеполитических ведомств стран G7 заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Усилия мировой дипломатии сейчас направлены на то, чтобы минимизировать силу иранского удара. Но получится ли уговорить Иран — большой вопрос. Многие эксперты полагают, что после ликвидации главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании не где-нибудь в Газе, а в Тегеране, иранская верхушка чувствует себя оскорблённой до глубины души.

Более того, Ирану теперь нужно ещё и продемонстрировать готовность прикрывать на международной арене своих «прокси». Так что дипломатическим усилиям по минимизации иранского удара успех вовсе не гарантирован. А если Иран перейдёт «красные линии» в своём ударе по Израилю, «ответка» прилетит не только от самого Израиля, но и от его союзников, и прежде всего США. Более того, на Ближнем Востоке окажется предостаточно желающих, чтобы кто-то «раздавил» Иран.

О том, какие риски такое развитие событий несёт для Азербайджана, говорилось уже неоднократно. И это не хрестоматийные «промахнувшиеся ракеты», хотя нечто подобное фиксируется практически при любом масштабном конфликте. Тем не менее, напомним: масштабный конфликт с ИРИ прежде всего приведёт к «миграционному валу» и потоку беженцев из Ирана в соседние страны, где Азербайджан далеко не на последнем месте. Есть и серьёзная опасность внутренней дестабилизации в Иране. Здесь уже идут допросы и аресты офицеров КСИР, которые, как не без оснований полагает Тегеран, «проглядели» израильскую операцию по ликвидации Исмаила Хании.

Наконец, определённая часть экспертов советует вспомнить опыт бывшей Югославии. Последней из её состава, напомним, вышла Черногория — после натовских бомбардировок 1999 года. Более того, именно тогда была подведена черта и под диктатурой Слободана Милошевича: санкции его режим не особо поколебали, а вот бомбардировки уже разрушили. Произойдёт ли то же самое с Ираном — наверняка сказать трудно, но риск есть. А «вирус нестабильности» в одной стране всегда несёт риски и для её соседей.

Есть, конечно, шансы, что большой войны всё же удастся избежать. Но шансы — это ещё не гарантия. Развитие ситуации на Ближнем Востоке входит в слишком опасную фазу, и хотя прямое втягивание Азербайджана в конфликт маловероятно, иметь дело с его последствиями наверняка придётся. Точнее, приходится уже сейчас.

Нурани, обозреватель