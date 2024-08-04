Зеленский лично представил полученные Украиной F-16 (фото, видео) |
Пентагон получил более двух сотен модернизированных ядерных боеприпасов |
Медведев: Захлёбывайтесь лаем, оглядывайтесь по сторонам и горите в аду |
Азербайджанский боксер выступит в финале Олимпиады (фото, видео) |
Наша метательница молота вышла в финал Олимпиады (фото, видео) |
На Баку опустится 38-градусная жара |
Китай направил на Тайвань мощную орду |
В ожидании удара Ирана Пентагон направил на Ближний Восток генерала |
Мамедли: Мы вынудили французов стоя слушать гимн Азербайджана (видео) |
Главное Армия

Зеленский лично представил полученные Украиной F-16 (фото, видео)

Зеленский лично представил полученные Украиной F-16 (фото, видео)

Украина получила первые американские истребители F-16. Президент Владимир Зеленский показал полученные самолеты. Об этом сообщает РБК.

Глава государства подтвердил, что страны-партнеры передали украинской армии истребители F-16. Официально о получении самолетов стало известно в символическую дату 4 августа – в День Воздушных сил ВСУ.

Украина получила истребители F-16 в рамках авиационной коалиции, созданной весной 2023 года. Сначала к ней присоединились чуть больше 10 стран, но позже коалиция расширилась. Ее возглавили Нидерланды и Дания, которые одними из первых заявили о намерении передать Украине F-16.

Ранее сообщалось, что Украина получит десятки самолетов. Речь шла о 60 истребителях. Союзники предупреждали, что поставки не будут проходить сразу. Главным фактором в этом вопросе остается обучение как пилотов, так и технического персонала, а также подготовка инфраструктуры для обслуживания самолетов.

Теги:
Из этой рубрики
Кадыров уверен в скорейшей победе России на поле боя (видео)
Армия

Кадыров уверен в скорейшей победе России на поле боя (видео)

2024/08/04, 18:23
Зеленский лично представил полученные Украиной F-16 (фото, видео)
Армия

Зеленский лично представил полученные Украиной F-16 (фото, видео)

2024/08/04, 18:15
Хуситы сбили американский дрон и ударили ракетами по кораблю в Аденском заливе
Армия

Хуситы сбили американский дрон и ударили ракетами по кораблю в Аденском заливе

2024/08/04, 17:36
Пентагон получил более двух сотен модернизированных ядерных боеприпасов
Армия

Пентагон получил более двух сотен модернизированных ядерных боеприпасов

2024/08/04, 17:22
Первые 10 F-16 Киев получил на исходе июля
Армия

Первые 10 F-16 Киев получил на исходе июля

2024/08/04, 15:31
Минобороны обнародовало еженедельное обозрение (видео)
Армия

Минобороны обнародовало еженедельное обозрение (видео)

2024/08/04, 15:15
Китай направил на Тайвань мощную орду
Армия

Китай направил на Тайвань мощную орду

2024/08/04, 12:01
В ожидании удара Ирана Пентагон направил на Ближний Восток генерала
Армия

В ожидании удара Ирана Пентагон направил на Ближний Восток генерала

2024/08/04, 10:34
ВСУ уничтожили еще 59 вражеских артсистем
Армия

ВСУ уничтожили еще 59 вражеских артсистем

2024/08/04, 10:09