Зеленский лично представил полученные Украиной F-16 (фото, видео)

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Украина получила первые американские истребители F-16. Президент Владимир Зеленский показал полученные самолеты. Об этом сообщает РБК.

Глава государства подтвердил, что страны-партнеры передали украинской армии истребители F-16. Официально о получении самолетов стало известно в символическую дату 4 августа – в День Воздушных сил ВСУ.

Украина получила истребители F-16 в рамках авиационной коалиции, созданной весной 2023 года. Сначала к ней присоединились чуть больше 10 стран, но позже коалиция расширилась. Ее возглавили Нидерланды и Дания, которые одними из первых заявили о намерении передать Украине F-16.

Ранее сообщалось, что Украина получит десятки самолетов. Речь шла о 60 истребителях. Союзники предупреждали, что поставки не будут проходить сразу. Главным фактором в этом вопросе остается обучение как пилотов, так и технического персонала, а также подготовка инфраструктуры для обслуживания самолетов.