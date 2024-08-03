Financial Times: крупнейшая эвакуация севера Израиля за 70 лет

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Как пишет издание Financial Times, обстрел севера Израиля привел к крупнейшей эвакуации региона за более, чем 70 лет, и колоссальному ущербу, что подтверждают спутниковые снимки. Ракеты «Хизбаллы» стали причиной более 710 лесных пожаров, охвативших около 105 квадратных километров в районах от Верхней Галилеи до Голанских высот.

Из северных населенных пунктов было эвакуировано свыше 60 000 человек. Самые большие разрушения произошли в 5-километровой зоне к югу от границы, которая была эвакуирована в первые недели боевых действий, особенно сильно пострадали такие населенные пункты, как Кирьят-Шмона, Шломи, Метула, Штула и Араб-эль-Арамше.

До начала боевых действий Кирьят-Шмона был городом с населением около 24 000 человек. Теперь это город-призрак, в котором осталось всего 2000–3000 человек. С 8 октября «Хезболла» выпустила по городу более 700 ракет и снарядов, зафиксировано 66 прямых попаданий в здания, а 1100 зданий получили повреждения от осколков.

Согласно данным ЦАХАЛ, с октября по середину июля «Хезболла» выпустила около 6700 ракет и 340 беспилотников по северу Израиля.

На данный момент север и юг Израиля с тревогой ожидает ответной атаки “Хезболлы” и Ирана. В последние два дня идет интенсивная подготовка системы здравоохранения к возможности эскалации.

Согласно указаниям Минздрава, в больницах были подготовлены подземные автостоянки для перевозки госпитализированных пациентов из всех отделений. В больнице “Барзилай” уже после 7 октября большинство палат были перенесены в защищенные подземные этажи, а теперь остальные больницы подготовились к подземной госпитализации, некоторые из палат оборудованы в подземных парковочных комплексах. Эти комплексы в случае нужды могут стать полноценной больницей и предоставлять весь спектр медицинских услуг.

Все больницы оснащены генераторами, которых должно хватить для регулярного использования в течение минимум недели. Медицинские центры также подготовлены к поставкам топлива для длительной работы генераторов. Некоторые больницы оснастили спутниковыми телефонами, другие будут работать с использованием проводной телефонной связи. Больницы также готовы к возможности сбоя интернета.

В службе МАДА ведется обширная подготовка: банк крови полностью находится под землей, защищен и готов снабжать кровью все больницы. На этой неделе МАДА провела масштабные учения.