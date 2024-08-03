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Израильская делегация прибыла в Каир для переговоров по Газе  

Израильская делегация прибыла в Каир для переговоров по Газе  

Группа израильских переговорщиков прибыла в Каир для продолжения консультаций по сделке об освобождении удерживаемых радикалами в секторе Газа заложников и прекращении огня в анклаве. Об этом сообщил портал Ynet.

По его информации, израильскую делегацию возглавляют директор разведки «Моссад» Давид Барнеа и руководитель Службы общей безопасности Ронен Бар.

Радиостанция Kan сообщает, что в Каире израильские переговорщики встретятся с главой египетской разведки Аббасом Камелем и представителями Катара и США. По ее информации, на переговорах будут обсуждаться, в частности, вопросы контроля над Филадельфийским коридором на юге сектора Газа и КПП «Рафах» на границе палестинского анклава с Египтом.

В конце июля советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил ТАСС, что еврейское государство заинтересовано в продолжении переговоров по возвращению всех заложников. 28 июля директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс встретился в Риме с представителями Израиля, Египта и Катара, чтобы попытаться добиться договоренностей о перемирии в секторе Газа и освобождении заложников. В тот же день Барнеа вернулся из Италии в Израиль, а канцелярия Нетаньяху сообщила, что контакты продолжатся в предстоящие дни.

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