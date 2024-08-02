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«Хезболла» впервые после убийств Шукра и Хании ударила по Израилю (обновлено, видео)

"Хезболла" впервые после убийств Шукра и Хании ударила по Израилю (обновлено, видео)

02/08 00:14 «Хезболла» выпустила более 60 ракет по Западной Галилее, около 15 из них были перехвачены, передаёт Al Jazeera.

Это первый массированный ракетный обстрел Израиля после убийств Фуада Шукра в Бейруте и Исмаила Хании в Тегеране.

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23:35 В северной части Израиля звучат сирены воздушной тревоги, сообщает Армия обороны страны (ЦАХАЛ). Издание Ynet сообщает, что «десятки ракет» выпущены по Галилее (область на севере страны возле границы с Ливаном).

Отмечается, что сирены тревоги звучат в населенных пунктах Ханита, Шломи, Мецова, Рош-Ханикра, Бецет, Лиман и в промышленной зоне Ачзив Мило.

Ливанская группировка «Хезболла» взяла ответственность за удар и заявила, что «удар нанесен в ответ на налеты израильских ВВС на населенные пункты Кфар-Кила и Шамаа, где погибли мирные жители».

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