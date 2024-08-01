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Главное Армия

Кадры украинского удара по российской авиабазе в Сирии (видео)

Кадры украинского удара по российской авиабазе в Сирии (видео)

Украинские спецслужбы нанесли удар по российской авиабазе в Сирии. По информации, предоставленной изданию РБК источником в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, операция прошла в конце июля.

В ходе спецоперации был атакован аэродром «Кувейрес», расположенный к востоку от Алеппо. Сначала была уничтожена российская система радиоэлектронной борьбы, а затем нанесены удары беспилотниками. Удар был организован бойцами из группы «Химик» ГУР Минобороны Украины.

Атака произошла через день после встречи президента России Владимира Путина с лидером Сирии Башаром Асадом. Встреча прошла в Кремле 24 июля

Эти события подчеркивают активизацию действий украинских спецслужб в различных регионах, что свидетельствует о расширении театра боевых действий и усилении давления на российские силы за пределами Украины.

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