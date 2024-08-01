Кадры украинского удара по российской авиабазе в Сирии (видео)

Украинские спецслужбы нанесли удар по российской авиабазе в Сирии. По информации, предоставленной изданию РБК источником в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, операция прошла в конце июля.
В ходе спецоперации был атакован аэродром «Кувейрес», расположенный к востоку от Алеппо. Сначала была уничтожена российская система радиоэлектронной борьбы, а затем нанесены удары беспилотниками. Удар был организован бойцами из группы «Химик» ГУР Минобороны Украины.
Атака произошла через день после встречи президента России Владимира Путина с лидером Сирии Башаром Асадом. Встреча прошла в Кремле 24 июля
Эти события подчеркивают активизацию действий украинских спецслужб в различных регионах, что свидетельствует о расширении театра боевых действий и усилении давления на российские силы за пределами Украины.