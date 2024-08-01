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Венгрия заявила о завершении своей миротворческой миссии по Украине

Венгрия заявила о завершении своей миротворческой миссии по Украине

Власти Венгрии заверили государства – члены Евросоюза, что считают миротворческую миссию по Украине завершенной. С таким утверждением выступила испанская газета El Pais.

В ходе своей 10-дневной миротворческой миссии Орбан побывал 2 июля в Киеве, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а через три дня встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным. После этого глава венгерского правительства 8 июля нанес визит в Пекин, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины с председателем КНР Си Цзиньпином, а затем посетил Вашингтон, где на полях саммита НАТО провел переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

По завершении совещания альянса 11 июля он отправился во Флориду в гости к Трампу, с которым также рассмотрел пути урегулирования украинского конфликта. После этого Орбан заявил, что в случае победы на ноябрьских выборах и возвращения в Белый дом Трамп «решит эту проблему».

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