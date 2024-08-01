Пентагон: Масштабное нападение на Израиль произойдет в ближайшие 72 часа |
В Тегеране заявили, что атака на Ханию стала унижением и пощечиной для статуса Ирана |
Спецпредставитель президента Азербайджана провел важные переговоры в США |
Лидер ХАМАС погиб из-за Whatsapp |
F-16 уже выполнили первые боевые задачи в Украине (обновлено, фото) |
Наши баскетболистки победили олимпийскую сборную США (видео) |
Фидан: Израиль убил надежду на мир |
Хаменеи велел ударить по Израилю |
15 августа Махмуд Аббас выступит на экстренном заседании парламента Турции |
Главное Важно

Пентагон: Масштабное нападение на Израиль произойдет в ближайшие 72 часа

Пентагон: Масштабное нападение на Израиль произойдет в ближайшие 72 часа

Иран вместе со своими ближневосточными партнерами всерьез готовятся развязать полномасштабное вторжение в Израиль, заявили в Минобороны США. Ожидается, что это может произойти в ближайшие трое суток, пишет со ссылкой на Пентагон Financial Times.

Глава ХАМАС Исмаил Хания погиб накануне из-за ракетного удара в Тегеране. Смерть лидера подтвердили в политбюро. В связи с этим Иран запросил проведение внеочередного заседания Совбеза ООН. Данную инициативу поддержал Китай, Алжир и Россия. А верховный иранский лидер, как сообщал Minval, заявил, что будет осуществлен прямой удар по Израилю, что является виновником гибели Хании.

«Сейчас действует 72-часовой решающий график, в течение которого мы ожидаем, что Иран и его доверенные лица начнут полномасштабное нападение на Израиль», — заявил Пентагон.

Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, официальный Тегеран уже проинформировал страны Ближнего Востока о серьезности своих намерений напасть на Израиль за убийство Исмаила Хании.

Теги:
Из этой рубрики
Пентагон: Масштабное нападение на Израиль произойдет в ближайшие 72 часа
Важно

Пентагон: Масштабное нападение на Израиль произойдет в ближайшие 72 часа

2024/08/01, 10:33
США захотели «подставить» Азербайджан
Важно

США захотели «подставить» Азербайджан

2024/07/31, 15:29
Ереван готовится к масштабной провокации
Важно

Ереван готовится к масштабной провокации

2024/07/30, 15:27
Баку: Участие иностранных военнослужащих в боях за территориальную целостность Азербайджана необоснованно
Важно

Баку: Участие иностранных военнослужащих в боях за территориальную целостность Азербайджана необоснованно

2024/07/29, 14:55
Fitch Ratings объявило решение по Азербайджану: Минфин сделал заявление
Важно

Fitch Ratings объявило решение по Азербайджану: Минфин сделал заявление

2024/07/27, 10:41
Ближневосточный план Китая: принесёт ли он долгожданный мир?
Важно

Ближневосточный план Китая: принесёт ли он долгожданный мир?

2024/07/27, 10:20
Баку готов предотвратить новую опасность: что замышляют противники
Важно

Баку готов предотвратить новую опасность: что замышляют противники

2024/07/26, 10:52
Минобороны сделало срочное заявление: будут приняты надлежащие ответные меры в целях самообороны
Важно

Минобороны сделало срочное заявление: будут приняты надлежащие ответные меры в целях самообороны

2024/07/25, 17:24
Азербайджан и Казахстан заключат соглашение о военной разведке
Важно

Азербайджан и Казахстан заключат соглашение о военной разведке

2024/07/24, 14:45