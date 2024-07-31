Россиянку разозлил плач ее младенца, и она забила его насмерть (видео)

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В Красноярском крае мать насмерть забила младенца головой о подлокотник дивана.

Женщину дома разозлил её старший ребёнок и плач младенца, из-за чего она взяла последнего на руки и ударила его головой о деревянный подлокотник мебели, уточняет «Криминальная Россия».

Через некоторое время младшему ребенку стало хуже, мать вызвала скорую помощь, не говоря о том, что ее действия стали причиной плохого самочувствия погибшего. В результате мальчик скончался от черепно-мозговой травмы, перелома свода черепа и ушиба головного мозга.

Женщину задержали и предъявили ей обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть

Решается вопрос о заключении её под стражу.