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БИГ требует от Франции прислушаться к требованиям колоний

БИГ требует от Франции прислушаться к требованиям колоний

С сожалением отмечаем, что утверждения, содержащиеся в отчете в отношении Азербайджана, а также Бакинской инициативной группы, являются предвзятыми, необъективными и необоснованными. В отчете отмечается, что Азербайджан – новое конкурирующее государство, угрожающее «со всех азимутов», что служит для представления деятельности нашей страны во имя мира и стабильности в совершенно неправильном контексте, рассчитано на то, чтобы намеренно ввести в заблуждение французскую общественность, представить Азербайджан в образе врага, целенаправленно очернить большую работу, проделываемую Бакинской инициативной группой в вопросе деколонизации в мире.

Об этом говорится в заявлении исполнительного директора Бакинской инициативной группы Аббаса Аббасова, который высказался в ответ на отчет комиссии Сената Франции по иностранному вмешательству «Борьба с вредным иностранным вмешательством. Мобилизация всей нации против новой холодной войны».

«Заявляем, что БИГ выступает только за борьбу с колониализмом и неоколониализмом и ни в коем случае не преследует цели дестабилизировать ситуацию во французском обществе. Напротив, Франция, ища оправдания, чтобы переложить свои внутренние проблемы на других, проводит политику, направленную на обострение международных отношений и отвлечение внимания от несправедливости, вызванной колониальной политикой. Мы призываем Францию прислушиваться к обоснованным требованиям людей в колониях и выполнять их, а также к принятию во внимание справедливой позиции БИГ относительно колоний», – заявил А.Аббасов.

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