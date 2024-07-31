США заявили о непричастности к гибели лидера ХАМАС

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Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что в Вашингтоне не знали о подготовке убийства главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Блинкен заявил, что США «не знали и не были причастны» к убийству одного из лидеров ХАМАС. Он также отметил, что «пока сложно сказать», повлияет ли убийство Хании на конфликт с Израилем, но США будут добиваться прекращения огня.

В Иране объявили трехдневный траур в связи с убийством Хании. Кабмин Ирана выразил соболезнования «угнетенному и сопротивляющемуся народу Палестины» и членам семьи Хании.

Исмаил Хания был убит утром 31 июля в результате удара израильских войск по Тегерану. Глава политического бюро ХАМАС прибыл в столицу Ирана для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.