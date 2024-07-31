Начался суд над человеком, пытавшимся убить имама мечети Мешади Дадаш

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Начался суд над Гусейновым Эльшаном Фахреддин оглу, признанным виновным в попытке на покушение двух и более человек.

В ходе состоявшегося сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям процессе под председательством судьи Расима Садыхова уточнены анкетные данные и решено передать их на рассмотрение суда, передает АПА.

В ходе процесса было сделано обращение о переводе обвиняемого из СИЗО СГБ в лечебное учреждение Пенитенциарной службы в связи с состоянием здоровья.

Процесс продолжится 2 августа.

В ходе расследования, проведенного Службой государственной безопасности (СГБ), было установлено, что 30 декабря 2023 года Эльшан Гусейнов вошел с ножом в мечеть Мешади Дадаш, и решил совершить покушение на имама мечети и общественного деятеля Али Шербетова с намерением положить конец его деятельности. Когда Эльшан Гусейнов попытался войти к Али Шербетову, его остановил служитель мечети Расул Гасанлы. Тогда Эльшан Гусейнов нанес ему многочисленные ножевые ранения. Расул Гасанлы помешал ему встретиться с Али Шербетовым, и Э.Гусейнов не смог убить имама мечети.

Гусейнов Эльшан Фахреддин оглу признан виновным в совершении преступных деяний, предусмотренных ст. 29,120.2.3, 29,120.2.6, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 и 277 УК Азербайджана, и привлечен к уголовной ответственности, в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.