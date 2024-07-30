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Российский военкор: Киеву обещают «Карабахскую историю»

Российский военкор: Киеву обещают "Карабахскую историю"

С момента вторжения РФ в Украину российские военкоры описывают происходящее, порой не стесняясь в выражениях. К примеру, журналист Юрий Котенок опубликовал у себя в тг-канале большой и эмоциональный материал, касающийся хода кампании.

В частности, он написал:

«Сейчас весь мир уговаривает Киев пойти на «конец 1-го раунда». Но на этом все не закончится. Киеву обещают «Карабахскую историю» — возвращение со временем, с учетом того, что они никогда не смирятся и будут пытаться вернуть территории, даже если будут подписаны международные документы. 2-й раунд может случиться через неделю, а может, через 10-20 лет, или внукам это достанется».

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