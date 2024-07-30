Зангезурский коридор изменит правила игры для всего региона |
Баку приветствует содействие США прогрессу в отношениях Азербайджан-Армения |
Амирбеков заявил о прогрессе в мирных переговорах с Арменией |
Эрдоган обвинил турецкую оппозицию в поддержке Еревана в противостоянии с Азербайджаном |
Пезешкиан принес присягу (видео) |
800 тысяч военных будут подготовлены к войне с Россией |
Ереван готовится к масштабной провокации |
Комиссия Конгресса: США неспособны вести крупномасштабную войну |
Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпийских игр в Париже |
Главное Политика

Азербайджан не уверен в искренности армянских властей

Азербайджан не уверен в искренности армянских властей

Азербайджан не уверен в искренности армянских властей по поводу их отказа от территориальных претензий.

С данным заявлением выступил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков на онлайн-семинаре в вашингтонском Гудзоновском институте.

«Главная причина многолетней конфронтации между Арменией и Азербайджаном – это территориальные претензии Еревана к Азербайджану, которые закреплены в конституции», – пояснил Амирбеков.

«Поэтому, не решая эту экзистенциальную угрозу безопасности Азербайджана, было бы наивно думать, что этот мир может быть надежным, прочным и необратимым. К сожалению, мы все еще не уверены в искренности армянских властей, когда они говорят, что они отказались от своих территориальных претензий к Азербайджану, потому что существует явное несоответствие между их официальной публичной риторикой и существующей ситуацией с конституционно-правовой базой. Поэтому это противоречие необходимо разрешить, чтобы открыть дорогу к возможному миру», – отметил он.

Теги:
Из этой рубрики
Азербайджан не уверен в искренности армянских властей
Политика

Азербайджан не уверен в искренности армянских властей

2024/07/30, 20:08
Подоляк заявил о готовности Киева к диалогу с Москвой
Политика

Подоляк заявил о готовности Киева к диалогу с Москвой

2024/07/30, 20:04
Папуашвили настаивает на отставке Зурабишвили
Политика

Папуашвили настаивает на отставке Зурабишвили

2024/07/30, 20:01
Зангезурский коридор изменит правила игры для всего региона
Политика

Зангезурский коридор изменит правила игры для всего региона

2024/07/30, 19:56
Баку приветствует содействие США прогрессу в отношениях Азербайджан-Армения
Политика

Баку приветствует содействие США прогрессу в отношениях Азербайджан-Армения

2024/07/30, 19:39
Амирбеков заявил о прогрессе в мирных переговорах с Арменией
Политика

Амирбеков заявил о прогрессе в мирных переговорах с Арменией

2024/07/30, 19:10
Асадов на инаугурации Пезешкиана (фото, видео)
Политика

Асадов на инаугурации Пезешкиана (фото, видео)

2024/07/30, 18:54
Эрдоган обвинил турецкую оппозицию в поддержке Еревана в противостоянии с Азербайджаном
Политика

Эрдоган обвинил турецкую оппозицию в поддержке Еревана в противостоянии с Азербайджаном

2024/07/30, 18:31
Посол Алжира покидает Францию
Политика

Посол Алжира покидает Францию

2024/07/30, 18:20