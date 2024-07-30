Азербайджан не уверен в искренности армянских властей

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Азербайджан не уверен в искренности армянских властей по поводу их отказа от территориальных претензий.

С данным заявлением выступил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков на онлайн-семинаре в вашингтонском Гудзоновском институте.

«Главная причина многолетней конфронтации между Арменией и Азербайджаном – это территориальные претензии Еревана к Азербайджану, которые закреплены в конституции», – пояснил Амирбеков.

«Поэтому, не решая эту экзистенциальную угрозу безопасности Азербайджана, было бы наивно думать, что этот мир может быть надежным, прочным и необратимым. К сожалению, мы все еще не уверены в искренности армянских властей, когда они говорят, что они отказались от своих территориальных претензий к Азербайджану, потому что существует явное несоответствие между их официальной публичной риторикой и существующей ситуацией с конституционно-правовой базой. Поэтому это противоречие необходимо разрешить, чтобы открыть дорогу к возможному миру», – отметил он.