Милонов не считает Павла Дурова многодетным отцом

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Депутат Госдумы Виталий Милонов отказался считать создателя мессенджера Telegram Павла Дурова многодетным отцом после его неожиданных откровений о многочисленном потомстве. В беседе с Life.ru парламентарий напомнил, что папа — не тот, кто просто поделился своим «материалом».

«Павел Дуров не является отцом и героем… И хвастаться вот этим как-то и об этом заявлять, конечно дело постыдное для любого нормального мужика. У него так много денег, что он мог бы стать действительно хорошим многодетным отцом и папой для настоящих детей и своих и усыновлённых — не важно, обеспечить их образованием доходом», — отметил политик.

Сейчас же предприниматель «прожигает» жизнь для себя. По словам Милонова, Дурову стоит помнить, что и богатые рано или поздно умрут, и что он после себ я оставит — большой вопрос.