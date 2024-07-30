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Милонов не считает Павла Дурова многодетным отцом

Милонов не считает Павла Дурова многодетным отцом

Депутат Госдумы Виталий Милонов отказался считать создателя мессенджера Telegram Павла Дурова многодетным отцом после его неожиданных откровений о многочисленном потомстве. В беседе с Life.ru парламентарий напомнил, что папа — не тот, кто просто поделился своим «материалом».

«Павел Дуров не является отцом и героем… И хвастаться вот этим как-то и об этом заявлять, конечно дело постыдное для любого нормального мужика. У него так много денег, что он мог бы стать действительно хорошим многодетным отцом и папой для настоящих детей и своих и усыновлённых — не важно, обеспечить их образованием доходом», — отметил политик.

Сейчас же предприниматель «прожигает» жизнь для себя. По словам Милонова, Дурову стоит помнить, что и богатые рано или поздно умрут, и что он после себ я оставит — большой вопрос.

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