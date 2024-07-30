Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпийских игр в Париже |
Хидаят Гейдаров выиграл Олимпиаду, положив на лопатки представителя Франции (обновлено, фото, видео) |
В ДТП в Дашкесане пострадали 14 человек |
США продолжат работу во имя мира между Баку и Ереваном |
Алиевы позвонили Хидаяту Гейдарову и поздравили его с олимпийской победой |
Пезешкиан пригрозил Израилю через Макрона |
Мирзоян: Армения хочет закрыть конфликт с Азербайджаном |
Баку: Участие иностранных военнослужащих в боях за территориальную целостность Азербайджана необоснованно |
Новый саботаж в Париже: взломаны и повреждены оптоволоконные сети |
Главное Общество

В Азербайджане арестован чиновник из минобороны, растративший бюджетные средства

В Азербайджане арестован чиновник из минобороны, растративший бюджетные средства

Бывшему заведующему отделом капитального и текущего ремонта жилищно-эксплуатационного управления Министерства обороны Лачинову Рагиму Мирза оглу предъявлены обвинения по статьям 179.4 (Присвоение или растрата с причинением значительного ущерба), 32.5 (пособничество), 341.2.3 (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Азербайджана, и на основании представления Военной прокуратуры, решением Бакинского военного суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Об этом сообщили в Военной прокуратуре.

Сообщается, что расследование продолжается, будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства.

Теги:
Из этой рубрики
В Азербайджане арестован чиновник из минобороны, растративший бюджетные средства
Общество

В Азербайджане арестован чиновник из минобороны, растративший бюджетные средства

2024/07/30, 11:41
Вы видели вчера глаза Хидаята?
Общество

Вы видели вчера глаза Хидаята?

2024/07/30, 10:54
Еще одна группы шушинцев возвращается в родные края
Общество

Еще одна группы шушинцев возвращается в родные края

2024/07/30, 09:06
В ДТП в Дашкесане пострадали 14 человек
Общество

В ДТП в Дашкесане пострадали 14 человек

2024/07/30, 00:40
Алиевы позвонили Хидаяту Гейдарову и поздравили его с олимпийской победой
Общество

Алиевы позвонили Хидаяту Гейдарову и поздравили его с олимпийской победой

2024/07/29, 22:08
Асадов изменил порядок аккредитации журналистов в прифронтовой зоне
Общество

Асадов изменил порядок аккредитации журналистов в прифронтовой зоне

2024/07/29, 20:55
Заявление ГПС Азербайджана о резонансном инциденте с сотрудником ведомства
Общество

Заявление ГПС Азербайджана о резонансном инциденте с сотрудником ведомства

2024/07/29, 18:56
Около ст.м. «Кероглу» появился новый транспортный хаб
Общество

Около ст.м. «Кероглу» появился новый транспортный хаб

2024/07/29, 18:53
Семьям шехидов и инвалидам войны выдано еще 200 квартир
Общество

Семьям шехидов и инвалидам войны выдано еще 200 квартир

2024/07/29, 17:14