В Азербайджане арестован чиновник из минобороны, растративший бюджетные средства

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Бывшему заведующему отделом капитального и текущего ремонта жилищно-эксплуатационного управления Министерства обороны Лачинову Рагиму Мирза оглу предъявлены обвинения по статьям 179.4 (Присвоение или растрата с причинением значительного ущерба), 32.5 (пособничество), 341.2.3 (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Азербайджана, и на основании представления Военной прокуратуры, решением Бакинского военного суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Об этом сообщили в Военной прокуратуре.

Сообщается, что расследование продолжается, будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства.