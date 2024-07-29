Алиевы позвонили Хидаяту Гейдарову и поздравили его с олимпийской победой

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29 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева позвонили дзюдоисту Хидаяту Гейдарову, завоевавшему звание олимпийского чемпиона блестящей победой на XXXIII летних Олимпийских играх «Париж-2024». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства и первая леди передали Хидаяту Гейдарову поздравления по случаю блестящей победы на соревнованиях по дзюдо на Олимпиаде, пожелали ему новых побед в дальнейшей спортивной деятельности.

Поблагодарив главу государства и первую леди за телефонный звонок и искренние поздравления, Хидаят Гейдаров подчеркнул, что гордится тем, что на Олимпиаде поднят Государственный флаг Азербайджанской Республики и прозвучал наш Государственный гимн. Он отметил, что продолжит усердно трудиться для достижения новых успехов.