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Мирзоян: Армения хочет закрыть конфликт с Азербайджаном

Мирзоян: Армения хочет закрыть конфликт с Азербайджаном

Армения и Азербайджан получили историческую возможность закрыть страницу вражды, что позволит обеспечить процветание всего региона. Об этом заявил в Никосии на совместной пресс-конференции с кипрским коллегой Константиносом Комбосом армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

«Я считаю, что мы (Армения и Азербайджан) должны использовать нынешний исторический момент, чтобы закрыть страницу враждебности и подготовить лучшее будущее для экономического развития и процветания всего региона», – приводит его слова пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

«Наша приверженность также отражена в нашем видении установить стабильный мир на Южном Кавказе. Я представил моему коллеге последние обсуждения, в том числе важность подписания мирного договора с Азербайджаном, закрепляющего взаимное признание территориальной целостности на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. Я также подчеркнул важность обеспечения непрерывности процесса делимитации границы. Я думаю, что эта позиция одновременно ясна и последовательна. Кроме того, она получила дальнейшее развитие нашими предложениями по созданию механизмов контроля пограничных инцидентов, а также по контролю над вооружениями», – отметил Мирзоян.

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