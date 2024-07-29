Сийярто обвинил Польшу в лицемерии из-за российской нефти: «Чаша нашего терпения переполнилась»

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о лицемерии польских властей, обвиняющих Будапешт в импорте российской нефти при том, что Варшава также его осуществляет.

«В то время как нынешнее польское правительство критикует и обвиняет нас в импорте нефти из России, что необходимо для функционирования страны, если мы внимательно посмотрим на список клиентов одного из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов, то обнаружим в нем поляков», – написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Сийярто пояснил, что в самом факте импорта Польшей нефти из РФ нет ничего предосудительного, однако, если он продолжается, то Варшаве «не стоит лицемерить и обвинять других».

«Долгое время мы терпели провокации и лицемерие нынешнего польского правительства, пытаясь сохранить польско-венгерское братство, но теперь чаша [нашего терпения] переполнилась», – добавил глава внешнеполитического ведомства.