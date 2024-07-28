Севда Алекперзаде и Мурад Ариф выпустили новый клип (видео)

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Заслуженная артистка Азербайджана Севда Алекперзаде и певец и шоумен Мурад Ариф презентовали дуэтную композицию Superstar.

Как сообщил Мурад, он является автором слов и музыки новой песни.

По его словам, которые приводит «Спутник», в современном мире многие люди хотят подражать знаменитостям.

«Они не понимают, что начинают жить чужой жизнью. Наша песня – призыв к индивидуальности. Нужно идти своим путем и найти себя. Нужно быть неповторимым. К сожалению, не все это могут сделать», – отметил Мурад.

Исполнители уверены, что поклонникам понравится их необычный эксперимент и песня станет летним хитом.

