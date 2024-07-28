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За неделю Камала Харрис собрала $200 млн пожертвований

За неделю Камала Харрис собрала $200 млн пожертвований

Избирательный штаб вице-президента США Камалы Харрис, которая претендует на высший государственный пост страны, заявил, что за неделю получил пожертвования в размере $200 млн на проведение предвыборной кампании.

«$200 млн собраны менее чем за неделю», – говорится в сообщении штаба. «Команда Харрис собрала $200 млн с того момента, как президент [США Джо] Байден в прошлое воскресенье выступил в ее поддержку, это рекордная сумма», – подчеркивается в заявлении. В нем отмечается, что «из этой суммы 66% поступили от доноров, предоставляющих средства впервые». В штабе уточнили, что 170 тыс. новых волонтеров выразили готовность оказывать ему поддержку.

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