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Боевики разгромили колонну ЧВК «Вагнер» в Африке

Боевики разгромили колонну ЧВК «Вагнер» в Африке

Колонну частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» разбили в Африке. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель» («ВО»).

Инцидент произошел в Мали в районе города Кидаль. Боевики арабского движения «Координация движений Азавада» устроила засаду на колонну, в которой, помимо ЧВК, были бойцы правительственных войск. Связанная с «Аль-Каидой» группировка остановила колонну при помощи нескольких бомб, установленных вдоль дороги.

В результате «вагнеровцы» понесли тяжелые потери. Baza выяснила, что жертвами атаки стали не менее 20 военнослужащих ЧВК. Однако ряд ресурсов утверждают, что погибших около пятидесяти.

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