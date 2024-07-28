Дипломаты ЕС вынуждены экономить на поездках и вечеринках

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Дипломаты Евросоюза получили предписание отказаться от поездок, отменить вечеринки и отложить планы по ремонту резиденций ради сокращения затрат, сообщает Financial Times со ссылкой на пять источников.

Европейская служба внешних связей (ЕСВС, выполняет функции Министерства иностранных дел блока) должна сократить расходы на €43,6 млн, это почти 5% от изначально запланированной суммы.

Согласно семилетнему бюджетному плану на 2021-2027, ежегодный рост расходов департаментов ЕС, не связанных с зарплатой, не должен превышать 2%. По словам чиновников, с которыми побеседовала FT, в этом году перерасход средств в ЕСВС оказался самым большим в абсолютном выражении, из-за чего дипломатам и выдали такое предписание.

Представитель ЕСВС сказал, что пришлось сократить «все расходы, которые можно», и урезать финансирование зарубежных представительств (всего их 145), «несмотря на пагубные последствия для нашего глобального охвата». Около 50 представительств «имеют критические проблемы» с обеспечением безопасности, но та то, чтобы поставить новые замки, решетки на окнах и камеры, нет денег, сказал чиновник. По его словам, некоторые резиденции непригодны для проживания, дипломаты вынуждены жить в других местах.