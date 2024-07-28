Россия потеряла в Украине еще 1180 солдат

За последние сутки с 27 на 28 июля россияне потеряли на войне в Украине 1180 солдат и 30 беспилотных летательных аппаратов.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.07.24 составили:
личного состава – около 574 690 (+1180) человек ликвидировано;
танков – 8344 (+13) ед;
боевых бронированных машин – 16 095 (+21) ед;
артиллерийских систем – 15 936 (+51) ед;
РСЗО – 1127 (+2) ед;
средства ПВО – 906 (+1) ед;
самолетов – 363 ед;
вертолетов – 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 766 (+30) ед;
крылатых ракет – 2405 (+2) ед;
кораблей/катеров – 28 ед;
подводных лодок – 1 ед;
автомобильной техники и автоцистерн – 21 572 (+72) ед;
специальной техники – 2671 ед.