Россия потеряла в Украине еще 1180 солдат

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За последние сутки с 27 на 28 июля россияне потеряли на войне в Украине 1180 солдат и 30 беспилотных летательных аппаратов.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.07.24 составили:

личного состава – около 574 690 (+1180) человек ликвидировано;

танков – 8344 (+13) ед;

боевых бронированных машин – 16 095 (+21) ед;

артиллерийских систем – 15 936 (+51) ед;

РСЗО – 1127 (+2) ед;

средства ПВО – 906 (+1) ед;

самолетов – 363 ед;

вертолетов – 326 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 766 (+30) ед;

крылатых ракет – 2405 (+2) ед;

кораблей/катеров – 28 ед;

подводных лодок – 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 21 572 (+72) ед;

специальной техники – 2671 ед.