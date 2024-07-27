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«Хезболла» нанесла удар по Израилю: 9 погибших, десятки раненых (обновлено, видео)

«Хезболла» нанесла удар по Израилю: 9 погибших, десятки раненых (обновлено, видео)

20:50 Ракетный обстрел посёлка Мадждаль-Шамс на оккупированных Голанских высотах стал причиной гибели по меньшей мере девяти человек, порядка 30 получили ранения. Реактивные снаряды, которые были выпущены с юга Ливана, разорвались на местном стадионе, сообщает телеканал Al Jazeera. Большинство жертв и пострадавших — подростки.

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20:32 Израильские военные зафиксировали массированный обстрел северных районов страны с территории Ливана, сообщила армейская пресс-служба. Один из снарядов упал в друзском поселке Мадждаль-Шамс, расположенном на контролируемых Израилем Голанских высотах.

По информации национальной службы скорой помощи «Маген Давид адом» («Красный щит Давида»), в результате этого инцидента пострадали по меньшей мере 11 человек. Согласно сообщению медиков, 9 из них находятся в критическом состоянии, их возраст – от 10 до 20 лет, они получили ранения в районе местного футбольного поля.

Согласно заявлению армейской пресс-службы, в направлении Мадждаль-Шамса был выпущен один снаряд со стороны Ливана. Военные подтвердили, что на месте попадания есть пострадавшие, не указав их число.

Незадолго до этого армия зафиксировала запуск примерно 30 снарядов со стороны Ливана в направлении северных районов Израиля. Часть снарядов перехвачена силами ПВО, остальные упали в безлюдной местности, сообщений о пострадавших не поступало.

Вслед за этим был зафиксирован еще один обстрел в направлении населенного пункта Неве-Атив на Голанах. Военные засекли порядка 10 снарядов, все они упали в незаселенной местности, о пострадавших не сообщалось.

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