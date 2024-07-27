ФРГ меняет свою политику в отношении России

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Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что оплата импорта энергоносителей, транзакции в гуманитарной сфере, в «легитимном» бизнесе по-прежнему возможны, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что речь идет не только об энергетических поставках. По ее словам, транзакции с Россией «в какой-то форме» возможны и в других сферах. Таких как гуманитарные услуги, легитимный бизнес или гражданское общество.

«Санкции сформированы так, что те банки, которые попали в списки, будут отключены от SWIFT (…) Таким образом гарантировано, что обязательства по оплате за поставки энергоносителей и сырья возможны и продолжаются», — заявила представитель минэкономики Беате Барон.

Ранее сообщалось, что правительство Германии анонсировало отключение от международной платежной системы SWIFT попавших под санкции российских банков.

Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Берлин коренным образом меняет свою политику в отношении России.