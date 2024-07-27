ФСБ задержала террористов, готовивших атаки на полицию и храм в Каспийске

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В Каспийске задержаны три местных жителя, подозреваемых в планировании террористических актов против правоохранительных органов и православного храма. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России.

«ФСБ России совместно с МВД России предотвратили серию преступлений террористической направленности на территории Республики Дагестан. В ходе мероприятий в городе Каспийске были выявлены и задержаны три местных жителя, которые являются приверженцами запрещенной международной террористической организации. Эти лица планировали совершить диверсионно-террористические акции против республиканских правоохранительных органов и православного храма в Каспийске», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по адресам проживания задержанных были обнаружены самодельные взрывные устройства (СВУ), оружие и инструкции по ведению боевых действий в городских и лесных условиях. Задержанные дали признательные показания. Следственные органы ФСБ России возбудили уголовное дело по статьям: приготовление к террористическому акту, организация террористического сообщества и участие в нем, а также незаконное изготовление взрывчатых веществ.