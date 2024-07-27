Немецких спортсменов заставили стоять под дождём на открытии Олимпиады в Париже

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Во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже спортсменов из Германии выгнали стоять под дождём.

Церемонию открытия Олимпийских игр в Париже несколько омрачил сильный дождь, который шёл почти всё время. Спортсмены спасались от него с помощью специальных дождевиков, однако и они не помогали. На корабле сборной Германии пятеро олимпийцев решили укрыться от дождя и ушли с палубы, однако их вернули обратно сотрудники охраны, также находившиеся на судне.

Вероятно, охранники настояли на том, чтобы спортсмены стояли на палубе, потому что в это время корабль со сборной Германии должен был появиться на кадрах телетрансляции. После того, как кадры с немецкими спортсменами показали, они всей командой покинули верхнюю палубу.

Когда судно причалило, многие спортсмены сразу же уехали в Олимпийскую деревню, не став смотреть продолжение церемонии открытия.