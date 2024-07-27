Баку намерен подать жалобу в МОК и обратиться к Парижу по дипканалам |
Fitch Ratings объявило решение по Азербайджану: Минфин сделал заявление |
Генсек ООН объявил о новой «эпидемии» на Земле |
Стала известна причина срочного звонка Белоусова в Пентагон |
Часть зрителей разочаровалась и покинула церемонию открытия Олимпиады-2024 в Париже (видео) |
Азербайджанские спортсмены на открытии Олимпиады в Париже (фото и видео) |
В США признали намеренную дискредитацию китайской вакцины от COVID-19 |
Диверсия во Франции перед Олимпиадой: атакована ж/д сеть |
Кулеба: Китай не будет стоять на стороне России или Украины |
Главное Странности

Немецких спортсменов заставили стоять под дождём на открытии Олимпиады в Париже

Немецких спортсменов заставили стоять под дождём на открытии Олимпиады в Париже

Во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже спортсменов из Германии выгнали стоять под дождём.

Церемонию открытия Олимпийских игр в Париже несколько омрачил сильный дождь, который шёл почти всё время. Спортсмены спасались от него с помощью специальных дождевиков, однако и они не помогали. На корабле сборной Германии пятеро олимпийцев решили укрыться от дождя и ушли с палубы, однако их вернули обратно сотрудники охраны, также находившиеся на судне.

Вероятно, охранники настояли на том, чтобы спортсмены стояли на палубе, потому что в это время корабль со сборной Германии должен был появиться на кадрах телетрансляции. После того, как кадры с немецкими спортсменами показали, они всей командой покинули верхнюю палубу.

Когда судно причалило, многие спортсмены сразу же уехали в Олимпийскую деревню, не став смотреть продолжение церемонии открытия.

Теги:
Из этой рубрики
Немецких спортсменов заставили стоять под дождём на открытии Олимпиады в Париже
Странности

Немецких спортсменов заставили стоять под дождём на открытии Олимпиады в Париже

2024/07/27, 12:01
На открытии Игр в Париже повесили перевёрнутый олимпийский флаг
Странности

На открытии Игр в Париже повесили перевёрнутый олимпийский флаг

2024/07/27, 09:47
Чудовищное открытие Олимпиады: трансвеститы и геи изобразили апостолов (видео)
Странности

Чудовищное открытие Олимпиады: трансвеститы и геи изобразили апостолов (видео)

2024/07/27, 01:01
США раскрыли цель своей помощи Армении
Странности

США раскрыли цель своей помощи Армении

2024/07/25, 15:32
«Секретное» соглашение Армении и Ирана: что если это правда
Странности

«Секретное» соглашение Армении и Ирана: что если это правда

2024/07/25, 14:28
Участников шоу в России проверят за то, что они съели выдру
Странности

Участников шоу в России проверят за то, что они съели выдру

2024/07/25, 00:11
Шольц побоялся отправлять войска в Украину и сбивать российские самолеты
Странности

Шольц побоялся отправлять войска в Украину и сбивать российские самолеты

2024/07/24, 23:20
По мнению Пескова, безопасность России важнее ношения никабов
Странности

По мнению Пескова, безопасность России важнее ношения никабов

2024/07/24, 20:29
Роспропагандист разразился антиазербайджанской провокацией (видео)
Странности

Роспропагандист разразился антиазербайджанской провокацией (видео)

2024/07/23, 23:19