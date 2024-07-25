Баку и Ташкент провели очередной раунд политических консультаций (фото)

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В Ташкенте состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Узбекистана.

Согласно информации МИД, азербайджанскую делегацию возглавил замминистра иностранных дел Самир Шарифов, делегацию Узбекистана – замминистра иностранных дел Бобур Усманов.

В ходе политических консультаций были обсуждены политические, экономические, транспортные, культурно-гуманитарные и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, а также проведен обмен мнениями о сотрудничестве в рамках международных и региональных организаций.

В рамках политических консультаций между Азербайджаном и Узбекистаном состоялся обмен мнениями о договорно-правовой базе и рассматриваемых проектах, а также проведена инвентаризация документов, подписанных между двумя странами.