Азербайджан передал Бекжанова Туркменистану

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Ходатайство Генеральной прокуратуры Туркменистана о выдаче Хаджимухаммета Бекжанова, гражданина Туркменистана 1994 г. р., находившегося в международном розыске в 2019 году за изготовление фальшивых денег, было удовлетворено Генеральной прокуратурой Азербайджана.

Данную информацию приводит Генеральная прокуратура.

Хаджимухаммет Бекжанов был арестован в Азербайджане марте 2024 года. Было принято решение об экстрадиции обвиняемого лица и в сопровождении спецконвоя Пенитенциарной службы Минюста он был передан полномочным органам Туркменистана.