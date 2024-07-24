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Украденную Епремяном азербайджанскую песню удалили с цифровых музыкальных платформ

Украденную Епремяном азербайджанскую песню удалили с цифровых музыкальных платформ

Как сообщалось ранее, армяне присвоили музыкальное произведение Бахрама Насибова «Карабах» («Anadır arzulara hər zaman Qarabağ»), которая была размещена на Youtube под названием «Сирун джан» в исполнении армянского певца Гора Епремяна и указана как «Armenian Folk», то есть, «армянская народная песня».

Об этом говорится в сообщении Агентства интеллектуальной собственности.

Сообщается, что в связи с этим Агентство интеллектуальной собственности 9 июля 2024 года распространило обширный комментарий, 10 июля было распространено совместное заявление Министерства культуры и Агентства, а 12 июля – совместная информация.

В результате осуществленных мер при поддержке Агентства, техподдержке https://rays.az/ ОО «Индустрия цифрового и аудиовизуального вещания», аккредитованного в Агентстве от имени преемника Бахрама Насибова Адиля Насибова, на основании обращения в администрацию «Youtube» песня была удалена с платформы «Youtube», со стороны дистрибьюторской компании «CD BABY» песня была удалена с платформ «Youtube Music», «Spotify», «Apple Music», «Amazon Music», «Deezer» и других цифровых музыкальных платформ.

Также, по причине того, что музыка песни «Aghji jan» в исполнении Харута Памбукджиана совпадает с музыкой песни Б.Насибова «Карабах» («Anadır arzulara hər zaman Qarabağ»), данная песня также была удалена с платформы «Youtube» администрацией платформы.

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