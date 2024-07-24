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В Испании пенсионер получил 18 лет за взрывчатку, отправленную в посольство Украины

В Испании пенсионер получил 18 лет за взрывчатку, отправленную в посольство Украины

В Испании пенсионер, который отправил письмо с взрывчаткой в украинское посольство, был приговорен к 18 годам тюремного заключения.

Об этом сообщает Reuters.

Верховный суд Испании вынес решение о наказании 74-летнего мужчины за то, что в конце 2022 года он отправил шесть посылок со взрывчатыми веществами в посольство Украины и другие учреждения в стране.

Помимо украинского посольства, конверты с взрывчаткой также получили оружейная компания, производившая вооружение для Украины, канцелярия премьер-министра Испании, министерство обороны, авиабаза Торрехон-де-Ардос и посольство США в Испании.

Большинство посылок были успешно обезврежены, однако один из сотрудников украинского посольства Николай Величко получил легкие травмы.

Суд отметил, что Паскуаль стремился вызвать «значительный переполох в испанском обществе», чтобы оказать давление на правительства Испании и США с целью прекращения их поддержки Украины в конфликте с Россией.

Суд назначил Паскуалю 10 лет лишения свободы за терроризм и 8 лет за изготовление взрывчатки. Кроме того, он обязан выплатить Величко €1500 в качестве компенсации.

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