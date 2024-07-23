Жуткие кадры расстрела азербайджанцев с миллионом долларов на украинской границе (фото 18+) |
Белый дом: Байден доработает до конца своего срока |
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами |
Азербайджан в списке The Henley Passport Index обосновался на 69-м месте |
Россия зазывает Грузию в ОДКБ и обещает помощь властям |
Проармянский взяточник Боб Менендес может быть исключен из Сената США |
Взявшим в заложники ребенка оказался его отец (обновлено, видео) |
Путин наградил уроженца Баку орденом Дружбы |
Испанский полковник утверждает о гибели британских и французских военных в Одессе |
Главное Странности

Россияне подверглись дискриминации в ереванском аэропорту

Россияне подверглись дискриминации в ереванском аэропорту

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился к послу Армении в России Вагаршаку Арутюняну в связи со случаями дискриминации россиян в аэропорту Еревана. Об этом сообщает Telegram-канал СПЧ.

Сообщается, что в адрес СПЧ поступили обращения граждан России, столкнувшихся с нарушениями их прав со стороны представителей армянского авиаперевозчика FlyOne и сотрудников международного аэропорта «Звартноц».

«Ознакомившись с публикациями в открытых источниках, мы пришли к выводу, что описанные ситуации, к сожалению, не являются единичными случаями. Просим Вас довести до сведения компетентных органов власти Республики Армения изложенную информацию, а также нашу позицию о недопустимости подобных инцидентов с гражданами РФ», – говорится в письме, которое цитирует Telegram-канал СПЧ.

В частности, Совет сообщает, что 6 июля российская оперная певица Светлана Касьян возвращалась с гастролей из Германии через Ереван с несовершеннолетней дочерью и, несмотря на заблаговременный приезд в аэропорт, их за дополнительную плату «зарегистрировали» на рейс без мест и не предложили никакой компенсации. «Когда она при помощи неравнодушных пассажиров пробилась на борт самолета, представители авиакомпании предложили ей и ребенку лететь стоя, отказавшись предоставить даже стакан воды. Перед взлетом девочку приютили в кабине пилотов, а на время взлета их пустила посидеть пассажирка, взявшая на руки своего ребенка», – говорится в сообщении.

Кроме того, СПЧ отмечает, что 3 июня группа россиян, летевшая по маршруту Рим – Ереван – Москва, из-за задержки рейса из Рима не попала на самолет до Москвы. «Но вместо решения их проблемы представители аэропорта задержали их без объяснения причин и поместили в отдел полиции. Пассажиры сообщают о многочисленных оскорблениях по национальному признаку со стороны сотрудников служб безопасности аэропорта», – сообщает СПЧ.

Теги:
Из этой рубрики
Россияне подверглись дискриминации в ереванском аэропорту
Странности

Россияне подверглись дискриминации в ереванском аэропорту

2024/07/23, 21:04
Этот глупец объявил Азербайджану войну
Странности

Этот глупец объявил Азербайджану войну

2024/07/23, 14:30
Партнерство на фоне санкций и политических игр
Странности

Партнерство на фоне санкций и политических игр

2024/07/23, 09:09
Странная реакция Захаровой на знаковое заявление Байдена
Странности

Странная реакция Захаровой на знаковое заявление Байдена

2024/07/21, 22:09
В Армении в суматохе избили начальников полиции
Странности

В Армении в суматохе избили начальников полиции

2024/07/20, 14:13
Вандалы обезобразили могилу Пригожина (видео)
Странности

Вандалы обезобразили могилу Пригожина (видео)

2024/07/20, 11:41
Макрон "включил заднюю" и отказался купаться в Сене
Странности

Макрон «включил заднюю» и отказался купаться в Сене

2024/07/20, 10:13
Посол России дезавуирует подпись Путина
Странности

Посол России дезавуирует подпись Путина

2024/07/20, 08:24
Захарова оскорбила Зеленского
Странности

Захарова оскорбила Зеленского

2024/07/19, 00:32