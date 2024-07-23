Россияне подверглись дискриминации в ереванском аэропорту

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Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился к послу Армении в России Вагаршаку Арутюняну в связи со случаями дискриминации россиян в аэропорту Еревана. Об этом сообщает Telegram-канал СПЧ.

Сообщается, что в адрес СПЧ поступили обращения граждан России, столкнувшихся с нарушениями их прав со стороны представителей армянского авиаперевозчика FlyOne и сотрудников международного аэропорта «Звартноц».

«Ознакомившись с публикациями в открытых источниках, мы пришли к выводу, что описанные ситуации, к сожалению, не являются единичными случаями. Просим Вас довести до сведения компетентных органов власти Республики Армения изложенную информацию, а также нашу позицию о недопустимости подобных инцидентов с гражданами РФ», – говорится в письме, которое цитирует Telegram-канал СПЧ.

В частности, Совет сообщает, что 6 июля российская оперная певица Светлана Касьян возвращалась с гастролей из Германии через Ереван с несовершеннолетней дочерью и, несмотря на заблаговременный приезд в аэропорт, их за дополнительную плату «зарегистрировали» на рейс без мест и не предложили никакой компенсации. «Когда она при помощи неравнодушных пассажиров пробилась на борт самолета, представители авиакомпании предложили ей и ребенку лететь стоя, отказавшись предоставить даже стакан воды. Перед взлетом девочку приютили в кабине пилотов, а на время взлета их пустила посидеть пассажирка, взявшая на руки своего ребенка», – говорится в сообщении.

Кроме того, СПЧ отмечает, что 3 июня группа россиян, летевшая по маршруту Рим – Ереван – Москва, из-за задержки рейса из Рима не попала на самолет до Москвы. «Но вместо решения их проблемы представители аэропорта задержали их без объяснения причин и поместили в отдел полиции. Пассажиры сообщают о многочисленных оскорблениях по национальному признаку со стороны сотрудников служб безопасности аэропорта», – сообщает СПЧ.