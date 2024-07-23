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Возросло число граждан Азербайджана, выехавших в зарубежные страны

Возросло число граждан Азербайджана, выехавших в зарубежные страны

В первой половине этого года общее число граждан Азербайджана, выехавших в зарубежные страны, увеличилось на 25,7% по сравнению с январем-июнем прошлого года, до 995,2 тыc. человек.

Об этом говорится в сообщении Государственного комитета статистики.

Было отмечено, что число граждан Азербайджана, выехавших в Иран, увеличилось на 39,1%, в Турцию – на 23,7%, в Грузию – на 17,7%, в Россию – на 15,4%. Среди выехавших 66,4% составили мужчины, 33,6% – женщины.

За 6 месяцев 68% граждан Азербайджана, выехавших за границу, использовали воздушный транспорт, 29,6% – железнодорожный и автомобильный, 2,4% – морской транспорт.

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