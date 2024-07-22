Аббас Аббасов: БИГ начала оказывать поддержку колониям Нидерландов

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Бакинская инициативная группа начала оказывать поддержку колониям Нидерландов.

Об этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов в ходе презентации доклада на тему «Эволюция французского колониализма: политический и конституционный анализ» в рамках Второго Шушинского глобального медиафорума, передает АПА.

В своей вступительной речи А.Аббасов отметил, что организация, которую он возглавляет, и впредь будет продолжать деятельность в этом направлении.

Эксперт ООН Карлайл Корбин заявил, что в Уставе ООН отвергается колониализм, и в этом документе отмечается равноправие народов.